Es ist bereits der fünfte Tag in Folge, an dem Lukaschenko nicht öffentlich gesehen wurde. Schon bei einem Besuch in Moskau Anfang der Woche hatte der Diktator schlecht ausgesehen. Lukaschenko hatte in der russischen Hauptstadt an Feierlichkeiten zum Jahrestag des Sieges über Nazideutschland im Zweiten Weltkrieg teilgenommen. Der Belarusse war dabei offenbar zu schwach, um an der Seite des russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Grab des Unbekannten Soldaten zu laufen. Auch einem anschließenden Essen blieb er fern.