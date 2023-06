Glaubt man den Schilderungen Alexander Lukaschenkos, könnte man meinen, der belarussische Diktator habe im Alleingang einen Bürgerkrieg in Russland verhindert. Demnach sei er es gewesen, der Putin davon überzeugt habe, den Wagner-Chef Prigoschin nicht "auszulöschen".

Alexander Lukaschenko, belarussischer Präsident:

»Ich habe Putin empfohlen, sich nicht zu beeilen. 'Komm schon', sagte ich, 'Lass uns reden, mit Prigoschin, mit seinen Kommandeuren.' Daraufhin sagte er zu mir: 'Hör zu, Sasha (Alexander), es ist nutzlos. Er greift nicht einmal zum Telefon, er will mit niemandem reden.' Ich fragte: 'Wo ist er?' 'In Rostow' antwortete er. Ich sagte: 'Okay, ein schlechter Frieden ist besser als jeder Krieg.' Beeile dich nicht, ich werde versuchen, ihn zu kontaktieren.' Wieder einmal sagte er (Putin), es sei nutzlos. Ich sagte: 'Okay, warte'«

Prigoschin sei laut Schilderungen des Machthabers kurz darauf tatsächlich ans Telefon gegangen und es kam zu dem Deal, deras dem Söldner-Chef und einigen seiner Kämpfer offenbar die Ausreise nach Belarus ermöglichte.

Trotzdem musste Prigoschin bei seinem Putschversuch am Samstag viel an Ansehen einbüßen und auch Putin sehen Experten als geschwächt. Nur einer scheint gestärkt aus der Eskalation herauszugehen: Belarus-Diktator Alexander Lukaschenko. Für sein vermeintlich besonnenes Handeln bekommt er aus den eigenen Reihen viel Lob.

Dieses Image will der Belarus-Machthaber, der im eigenen Land gnadenlos gegen Oppositionelle vorgeht, wohl auch mit diesen Bildern festigen. Scheinbar spontan schenkt ihm Verteidigungsminister Viktor Chrenin am Dienstag bei einem Treffen plötzlich eine Miniatur-Atombombenmodell. Lukaschenko gibt sich überrascht.

Alexander Lukaschenko, belarussischer Präsident:

»Haben Sie eine Bombe mitgebracht?«

Viktor Chrenin, Verteidigungsminister:

»Jawoll.«

Alexander Lukaschenko, belarussischer Präsident:

»Er hat eine Bombe mitgebracht.«

Viktor Chrenin, Verteidigungsminister:

»Jawoll, Genosse Präsident. Ich präsentiere symbolisch die erste Atombombe, die 1949 in der Sowjetunion hergestellt wurde.«

Später betont Lukaschenko wiederholt, das Geschenk sei reine Symbolik. Die Feinde von Belarus sollten nicht denken, man würde sich zu sehr über Atombomben freuen.