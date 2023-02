Seit Kriegsbeginn war immer wieder darüber diskutiert worden, ob Putin auch Lukaschenko-Truppen in den Krieg hineinziehen könnte. Belarus selbst hat in den vergangenen Monaten viele Manöver an seiner Südgrenze veranstaltet, wie der österreichische Militärexperte Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations erläutert. Allerdings sei es in dieser Woche ruhig geworden, die Einheiten seien zurück in den Kasernen, sagt Gressel. Würde Belarus eine Mobilmachung durchführen oder Russland weitere Truppen dorthin verlegen, würde der Westen beides feststellen. Einen erneuten Einmarsch der Russen halten Militärexperten ebenfalls für unwahrscheinlich. (Lesen Sie hier mehr dazu: Werden die Russen erneut von Norden angreifen? )