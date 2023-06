Lukaschenko über Wagner-Aufstand »Es war sehr schmerzhaft für mich mitanzusehen«

Der Wagner-Konvoi war am Samstag in Richtung der russischen Hauptstadt aufgebrochen, nachdem ein Machtkampf zwischen Prigoschin und dem russischen Verteidigungsministerium eskaliert war. Auf halbem Weg besetzten die Wagner-Söldner Sicherheitskreisen zufolge Militäreinrichtungen in der Stadt Woronesch, auch kam es zu Gefechten mit offiziellen Einheiten der russischen Luftstreitkräfte. Dabei wurden mehrere Armee-Helikopter abgeschossen, wobei russische Soldaten ums Leben kamen.