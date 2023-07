An diesem Punkt setzte Van der Bellen in seiner Rede an und fragte: »Das Volk, sind das alle Österreicherinnen und Österreicher? Die Einwohner anderer Herkunft, sind das ›die Anderen‹?« Die Kritik des Präsidenten an ausgrenzender Sprache richtete sich allerdings auch an die sozialdemokratische SPÖ sowie die konservative ÖVP von Kanzler Karl Nehammer, der mit starrem Gesicht im Publikum saß.

Im Bundesland Niederösterreich erklärte die ÖVP-Regierungschefin unlängst, Politik für die »normalen« Leute zu machen – ein populistischer Kniff, um die Bevölkerung in »normal« und »nicht normal« zu spalten, den in Deutschland etwa der bayerische Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) immer wieder benutzt.