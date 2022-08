Alexander Van der Bellen hat beim Wandern in den Ötztaler Alpen Verletzungen erlitten. Österreichs Bundespräsident musste sich nach einem Unfall in eine Klinik begeben. Das teilte sein Team auf Twitter mit. Inzwischen konnte er das Krankenhaus wieder verlassen. »Es geht ihm gut. Er wird sich aber auf Anraten der Ärzte in den kommenden Tagen schonen«, sagte seine Sprecherin.