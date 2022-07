Alexander Van der Bellen Präsident stimmt Österreich auf harten Winter ein

Van der Bellen grenzte sich in seiner Rede auch scharf vom russischen Staatschef Wladimir Putin ab. Dieser könne nicht ertragen, »dass Menschen in Europa in individueller Freiheit und Unabhängigkeit leben« und in der »jeder Mensch gleich viel wert ist«. Der österreichische Präsident verurteilte den Kremlchef nicht nur wegen des Überfalls in der Ukraine. Die Energiekrise ist laut dem Staatsoberhaupt demnach ein »bewusst herbeigeführter, kriegerischer Akt«, auch Inflation und Armutsgefahr seien in dem Zusammenhang zu sehen.