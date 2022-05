Die Strategen Van der Bellens entschieden sich, die Inszenierung der Botschaft über mehrere Tage zu strecken, um einen möglichst großen medialen Widerhall zu erzeugen: Am Donnerstag erschien ein Clip des Staatsoberhaupts auf einem anonymen Tiktok-Account , unterlegt mit dem Punk-Klassiker »Should I Stay or Should I Go« der britischen Band The Clash. Am Sonntagmorgen meldete dann die »Kronen Zeitung«, Van der Bellen wolle am Nachmittag seine Kandidatur erklären.

Wie verkauft man Wählern einen politischen Langweiler? Die Frage ist vielleicht etwas unfair gegenüber Alexander Van der Bellen, dem österreichischen Bundespräsidenten, aber sie trifft ins Herz der Überlegungen seiner Strategen. Denn derzeit herrscht in der sonst von Affären geprägten österreichischen Innenpolitik demokratische Normalität, was durchaus wohltuend ist, aber die Gefahr birgt, dass gerade ein leises, nachdenklicheres Temperament wie Van der Bellen untergeht. Dazu kommt, dass in Wien jeder Fiaker-Kutscher ahnte, dass der Präsident für eine zweite Amtszeit kandidieren würde. Wie also trommelt man für ein Nicht-Ereignis?

Am Nachmittag folgten Clips mit dem Kandidaten: In einem Video und über digitale Netzwerke kündigte Van der Bellen für die Zeit vor dem Urnengang im Herbst einen kurzen Wahlkampf an. Schließlich trat das Staatsoberhaupt am Montag im Presseclub »Concordia« auf und erläuterte seine Ankündigung in analoger Umgebung . Am Abend gab er ein (etwas holpriges) Interview im ORF, in der wichtigsten Nachrichtensendung des Landes.

Man merkte, dass das Team um den Präsidenten ausreichenden Vorlauf hatte, um an der Kampagne zu feilen – nach Informationen von SPIEGEL und STANDARD war Van der Bellens Entscheidung zur Kandidatur sogar bereits zur Jahreswende gefallen. Man hätte wohl auch früher mit der Werbetour begonnen, aber wegen der zu Jahresbeginn noch angespannten Corona-Lage und des russischen Überfalls auf die Ukraine hätte sich die Bekanntgabe verzögert, sagt ein Vertrauter des Präsidenten. Nun aber sei es an der Zeit gewesen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Amtsvorgänger des Präsidenten hätten sich teils mit ähnlichem Vorlauf zur Wahl erklärt.