Festnahme vor dem Supreme Court Wie Alexandria Ocasio-Cortez ihren Aktivismus in Politik ummünzt

Doch zuletzt waren die Versuche, ihre Plattform für Kandidaten oder Anliegen zu nutzen, die ihr am Herzen liegen, nicht immer mit den gewünschten Ergebnissen verbunden. Bei mehreren hochkarätigen Vorwahlen zum Kongress in diesem Jahr unterlagen die von ihr unterstützen Anwärter jenen vom demokratischen Establishment geförderten gemäßigteren Kandidaten. Sogar in ihrer Heimatstadt unterlag die von Ocasio-Cortez unterstützte Maya Wiley dem gemäßigteren Eric Adams als Bürgermeisterkandidat der Demokraten . Der Ex-Polizist ist später zum Bürgermeister gewählt worden .

Ohnehin wird die Umtriebigkeit von Ocasio-Cortez auch in ihrer eigenen Partei seit Längerem mit Misstrauen begleitet. Beim moderaten und konservativen Flügel befürchten manche Strategen, dass sie und ihre Unterstützenden die Partei so weit nach links rücken, dass dadurch unentschiedene Wähler aus der politischen Mitte abgeschreckt werden könnten. In ihrem eigenen Wahlbezirk wird sie als »deutlich links« von der großen Mehrheit der Wählerschaft eingeordnet: »Außerhalb der sehr weit links stehenden Online-Wählerschaft ist sie nicht beliebt«, sagte Jon Reinish, ein demokratischer Politstratege in New York der Nachrichtenagentur AFP.