Nawalny war bereits nach eigenen Angaben am 15. und 24. August wegen geringfügiger Verstöße gegen Gefängnisregeln in eine Strafzelle gesteckt worden – erst für drei, dann für fünf Tage. In einem Fall war es angeblich die Bestrafung dafür, den obersten Knopf der Gefängniskleidung nicht zugeknöpft zu haben.

Konkret bedeutet die Verlegung in eine Strafzelle, dass Nawalny 15 Stunden täglich in einer zwei mal drei Meter großen Zelle verbringen muss. Eine Stunde darf er in eine Art Hof, um ein paar Runden zu gehen.