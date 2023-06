Nawalny sei in seinem Recht auf Leben, abgeleitet aus der Europäischen Menschenrechtskonvention, verletzt worden. Das Leben des Oppositionellen sei »ernsthaft und unmittelbar« und »unter verdächtigen Umständen« in Gefahr gewesen, heißt es in der veröffentlichten Begründung. Daher sei Russland zu »wirklichen Ermittlungen« verpflichtet gewesen.