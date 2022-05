Alexej Nawalny muss sich auf härtere Haftbedingungen einstellen. Ein russisches Gericht hat die Berufung des Kremlkritikers gegen eine neunjährige Haftstrafe zurückgewiesen. Das Urteil vom 22. März gelte unverändert und trete mit sofortiger Wirkung in Kraft, entschied ein Richter in Moskau.

Der bereits inhaftierte Nawalny nahm – hinter Gittern – per Videoschaltung an dem Gerichtstermin teil. »Ich verachte Euer Gericht, Euer System«, sagte er, als er sich zum Ende des Verfahrens ein letztes Mal äußern durfte. Der Prozess habe »keinen Sinn«. Nawalny sagte, natürlich habe er keine Lust, »in einer Zelle zu stecken«. Viel lieber würde er seine Kinder aufwachsen sehen. Er rief die Menschen auf, »keine Angst zu haben«.

»Das ist ein dummer Krieg, den euer Putin angefangen hat«

Nawalny griff in seinen Worten auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin an. Er bezeichnete ihn als einen verrückten Kriegstreiber. »Das ist ein dummer Krieg, den euer Putin angefangen hat«, sagte Nawalny. »Dieser Krieg basiert auf Lügen.« Obwohl er mehrfach von dem Richter unterbrochen wurde, ließ sich Nawalny nicht beirren. Russland werde von Dieben und Kriminellen geführt, die zu Feinden des russischen Volkes geworden seien. »Ein Verrückter hat sich in die Ukraine verkrallt und ich weiß nicht, was er damit will – dieser wahnsinnige Dieb.«