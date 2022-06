Nawalny war seit Anfang 2021 in einem Straflager rund hundert Kilometer östlich von Moskau inhaftiert. Am Dienstag wurde er Angaben seines Anwalts und seiner Mitarbeiter zufolge verlegt, doch die russischen Behörden gaben keine Informationen darüber, in welches Lager. Nawalnys Team zeigte sich äußerst besorgt um die Sicherheit und die Gesundheit des 46-jährigen, der vor zwei Jahren nur knapp einen Giftanschlag überlebte, für den er Russland verantwortlich macht.