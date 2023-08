Das Nawalny-Urteil »Es zeigt, wie absurd dieses Verfahren ist«

Melechowo, Russland

Das Urteil im Fall Alexej Nawalny fällt so hart aus, wie erwartet: 19 Jahre Haft für den Kreml-Kritiker. Seine Reaktion auf die Urteilsverkündung: Ein Achselzucken.

Christina Hebel, DER SPIEGEL

»Hier in Melechowo war lange nicht klar, wie viele Jahre Haft Nawalny nun doch am Ende bekommen hat. Einige Analysten, russische hatten verstanden, dass es 19 Jahre sind. Aber die Übertragung in dem kleinen Raum, wo wir Journalisten warten durften und zuhören durften, was der Richter sagt, war so schlecht, dass kaum ein Wort des Richters einfach zu verstehen war. Und das Gericht hat lange einfach nicht gesagt, wie viele Jahre es sind. Das Ganze zeigt auf, wie absurd dieses Verfahren hier ist. Es wurde als öffentlich gelabelt, also es hieß, dass wir Journalisten hierher kommen dürfen, dass die Urteilsverkündung öffentlich ist. Das war sie nicht. Nawalny konnten wir selbst nur über Video sehen. Und er konnte auch nicht sich weiter äußern, sondern nur dieses Urteil sich anhören.«

Der Prozess findet im Hochsicherheitsgefängnis des Straflagers IK-6 statt – etwa 250 Kilometer von Moskau entfernt. Hier verbüßt Nawalny bereits eine elfeinhalbjährige Haftstrafe. Die Wächter im Saal sind schwer bewaffnet , der inhaftierte Nawalny, abgemagert und gesundheitlich geschwächt, lächelt – und gibt sich nahezu locker im Umgang mit seinem Team.

Der 47-jährige Nawalny ist der schärfste innenpolitische Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin; Seine politische Bewegung wurde verboten und als »extremistisch« eingestuft. Auch wird ihm vorgeworfen, »Naziideologie wiederzubeleben«.

Youtube/freenavalny.com

Schon bevor das Urteil gesprochen wurde, meldete sich Nawalny über seine Unterstützer mit einer Botschaft: Er rechne mit einer »stalinistischen Strafe«, die der allgemeinen Einschüchterung dienen soll.

»Das harte Urteil war so erwartet worden. Für Nawalny war das keine Überraschung. Es ist insbesondere so hart, weil es eben eine Haft sein wird unter einem besonders strengen Regime. Das bedeutet, dass der russische Staat weitere Möglichkeiten hat, Nawalny unter Druck zu setzen, ihn weiter zu isolieren, womöglich auch in eine Haftanstalt zu bringen, wo er mit lebenslang Verurteilten zusammensitzen würde, Mehrfach- Mördern, die auch wenig zu verlieren haben. Und das zeigt auch, wie das Regime hier Nawalny eigentlich behandelt, nämlich als Schwerstverbrecher, zu dem er abgestempelt werden soll und nach und nach systematisch gebrochen werden soll.«

X/freenavalny.com

Seine Unterstützer gingen mit einem Video an die Öffentlichkeit, in dem sie »Freiheit für Alexej Nawalny« fordern.

Wirklich Hoffnung darauf, dass ihre Forderung zeitnah erfüllt wird, gibt es nach dem jüngsten Urteil nicht.