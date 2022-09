»Harmonie, Verständigung und Rücksicht auf die Interessen der ganzen Gesellschaft« seien das Zukunftsmodell für Russland: »Russland muss eine parlamentarische Republik werden, da nur so der endlose Kreislauf aus selbst geschaffenem imperialistischem Autoritarismus durchbrochen werden kann.« Es sei zwar kein Allheilmittel und es gebe auch keine Erfolgsgarantie, aber die Beschränkung der Macht, Regierungsbildungen nur mit Mehrheiten im Parlament und ein unabhängiges Rechtssystem seien wichtig.

Westen muss Position deutlich machen

Nawalny zufolge ist es nicht die Aufgabe des Westens, Russlands Entwicklungsweg zu bestimmen. Der Westen sollte aber »seine strategische Vision einer parlamentarischen Demokratie in Russland so deutlich wie möglich machen.« Etwa, indem der Westen die Aufhebung von Sanktionen an solche Bedingungen knüpft. Das russische Volk müsse nicht dazu gezwungen werden, es brauche aber ein klares Signal und eine Erklärung, warum diese Wahl besser sei. Eine parlamentarische Demokratie könne sogar für politische Gruppen in Putins Umfeld rational und erstrebenswert sein, meint Nawalny. Schließlich hätten sie so eine Möglichkeit, Macht und Einfluss zu behalten.