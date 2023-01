Die Frau des russischen Oppositionspolitikers, Julia Nawalnaja, wandte sich an die Leitung der Strafkolonie in Melechowo etwa 260 Kilometer nordöstlich von Moskau und bat eindringlich darum, ihrem Mann Medizin zukommen zu lassen: »Seid ihr überhaupt Menschen?«, schrieb Nawalnaja auf Instagram. »Wenn ihr von der Arbeit kommt, erwarten euch doch zu Hause wohl Eltern, Kinder. Was geht in euren Köpfen vor, wie lebt ihr, wenn ihr euch darüber freut, dass ihr absichtlich einen Menschen habt erkranken lassen, dass ihr ihn nicht pflegt und ihm keine Medikamente gebt?«

Nawalny sitzt wegen angeblichen Betrugs unter besonders harten Haftbedingungen im Straflager. Im vergangenen Mai bestätigte ein Gericht die Haftstrafe gegen ihn. International gilt er als politischer Gefangener und einer der schärfsten Kritiker Putins.