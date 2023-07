Wie kam diese Entwicklung zustande? Und was soll ein Mensch eigentlich getan haben, um so viele Jahre seines Lebens im Gefängnis zu rechtfertigen? Die Volten der Gerichte im Überblick:

Was am Rande von Demonstrationen geschieht

Anfang der 2010er-Jahre wird Alexej Nawalny zum bekanntesten Gesicht in Russlands Opposition. Putin ist zu dieser Zeit Ministerpräsident – und steht dem Verlust seiner Macht so nah wie noch nie: Es gibt Fälschungsvorwürfe gegen die vergangene Parlamentswahl und Massendemonstrationen vor allem in Moskau. Die Proteste halten an, als bekannt wird, dass Putin wieder ins Präsidentenamt zurückkehren will. Nawalny ist einer der Organisatoren und Wortführer. Wegen angeblichen »Widerstands gegen die Staatsgewalt« auf einer Demonstration muss Nawalny 2011 für 15 Tage in Haft.