»Vielleicht hasst mich Putin nicht, sondern verehrt mich insgeheim.«

Die neuerliche Anklage kommentiert Nawalny mit einem gewissen Galgenhumor: »Vielleicht hasst mich Putin nicht, sondern verehrt mich insgeheim. Deshalb will er mich – genau wie sich selbst – in einem unterirdischen Bunker verstecken, der von zuverlässigen Leuten bewacht wird.«

Im März urteilte ein Gericht, Nawalny habe an seine politischen Organisationen gezahlte Spendengelder in Höhe von mehreren Millionen Euro für persönliche Zwecke genutzt. Nawalny legte Berufung ein – diese wurde in der vergangenen Woche abgewiesen.