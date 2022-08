Frankreich braucht Algeriens Gas nicht so dringend wie andere EU-Länder

Auch die europäische Energiekrise war während des heiklen Besuchs ein Thema. Algerische Gaslieferungen nach Frankreich sollten auf stabilem Niveau fortgesetzt und in den nächsten Monaten möglicherweise leicht erhöht werden, sagte Macron.

Für Frankreich seien die Lieferungen aus Algerien anteilsmäßig aber nicht so groß, dass sie in der aktuellen Energiekrise eine entscheidende Rolle spielten. Bei seinem Energiemix sei Frankreich nur zu 20 Prozent auf Erdgas angewiesen, acht bis neun Prozent davon kämen aus Algerien. Für Europa insgesamt sei es aber eine Hilfe, dass Algerien erhöhte Lieferungen an Italien vereinbart habe.