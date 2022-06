SPIEGEL: Algerien verfügt auch über die drittgrößten Schiefergasvorkommen weltweit, die man allerdings mit riskanten Methoden wie Fracking ausbeuten müsste. Werden Sie bald auch Schiefergas fördern, um die Produktion zu steigern?

Arkab: Für das Schiefergas sind wir erst in der Evaluationsphase. Vorerst arbeiten wir noch am konventionellen Gas, 50 Prozent unserer Vorkommen sind unberührt. Es gibt noch viele ungenutzte konventionelle Gasvorkommen in Westalgerien, bisher haben wir fast nur im Osten gearbeitet. Und wir haben offshore zwei große ungenutzte Felder.

SPIEGEL: Algerien hat auch eine Strategie für die Energiewende. Frühere Versuche, von fossilen Brennstoffen wegzukommen, kamen nicht vorwärts. Werden die steigenden Öl- und Gaspreise diesen Plan jetzt erneut verzögern?

Arkab: Wir werden nicht den Fehler machen, den wir vor zehn oder fünfzehn Jahren schon einmal begangen haben. Wir wollen die Einkünfte aus Gasverkäufen in die Energiewende investieren, das hat für uns Priorität. Doch für die neuesten Technologien brauchen wir Partner, am liebsten Deutschland. Wir haben die erste Photovoltaikanlage mit deutscher Beteiligung im Süden Algeriens gebaut. Und wir möchten gerne mit Deutschland an der Produktion von grünem Wasserstoff arbeiten. Wir können zu einem Partner bei regenerativen Energien werden. Algerien hat eine Sonneneinstrahlung von 3000 Stunden pro Jahr, und wir haben den Platz, der für Photovoltaik erforderlich ist. Mit unterseeischen Stromtrassen durchs Mittelmeer könnten wir Europa mit sauberer, erneuerbarer Energie versorgen.