Brandmarkung als »ausländische Agenten«

Pugatschowas Verhältnis zur Politik hat sich seit Februar aber verändert. Sie ist inzwischen eine der prominentesten Gegnerinnen des Kriegs in der Ukraine. Am Sonntag nun wandte sie sich in einem mit beißendem Spott auf Instagram veröffentlichten »Appell an das Justizministerium«. Sie bitte darum, »mich in die Reihen der ausländischen Agenten meines geliebten Landes aufzunehmen«. Hintergrund war die Einstufung von Pugatschowas Mann Maxim Galkin als »ausländischer Agent« durch die russischen Justizbehörden.