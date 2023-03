Was gut ist – für Sie:

Noch zwei Wochen Fastenzeit, das schaffen Sie!

Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich eine Woche lang gefastet. Danach war fast alles besser: das Körpergefühl, die Haut, das Gewicht. Längst ist wieder alles wie vorher. Aber ich weiß nun, was zu tun wäre. Immerhin. Auch im aktuellen SPIEGEL Coaching-Podcast »Fasten lernen« wird in mehreren Folgen – snackable in jeweils unter zehn Minuten – erklärt, wie das geht: Karotte statt Zucker, schöner Essen, aber auch digital Detox.

Diese Fragen sollten Sie beim nächsten Arztbesuch stellen

Der Klassiker: Man wartet fünf Wochen auf den Arzttermin, sitzt 50 Minuten im Wartezimmer und hat dann fünf Minuten Zeit, um seine Beschwerden zu schildern. Ein stummes Nicken, ein Rezept und tschüss. Danach fällt einem natürlich ein, was man alles noch sagen und fragen wollte. Nun wurde in einem Modellprojekt der Uniklinik Kiel erforscht, wie Patienten besser in Behandlungsentscheidungen involviert werden können. Meine Kollegin Nina Weber hat mit dem Leiter gesprochen.

Wie wir Liebe, Sex und Zärtlichkeit in Beziehungen retten können

In ihrer aktuellen Sexkolumne geht Heike Kleen der Frage nach, wie man keinem Sex nach der Ehe entgegenwirken kann. Spoiler: So einig ist sich die Forschung da nicht. Aber es gibt ein paar Ideen, die Sie hier nachlesen können.

Die gute Idee aus dem Archiv:

Bleiben wir beim Thema Liebe. Wer wissen möchte, warum einige Ehen über Jahrzehnte gut laufen, während andere scheitern, dem lege ich diesen beliebten Text aus unserem Archiv ans, nun ja, Herz. Lesen Sie hier von den wissenschaftlichen Erfolgsgeheimnissen lebenslanger Beziehungen.