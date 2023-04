In dem Camp im Norden Ghanas finden Frauen Zuflucht, die in ihren Heimatorten der Hexerei beschuldigt wurden. Viele dieser Frauen zeigen Symptome von Alzheimer und Demenz, sind verwirrt, schimpfen laut oder reden einfach vor sich hin. Diese Krankheitszeichen werden auf dem Land oft als Zeichen von Hexerei gelesen und die Beschuldigten schließlich aus ihren Dörfern vertrieben. Die Reportage von Heiner Hoffmann mit Lee-Ann Olwages Bildern finden Sie hier.

Was diese Woche noch gut war – für die Welt:

Günstig Bahnfahren: Das Deutschlandticket kommt

Am 3. April beginnt der Vorverkauf des 49-Euro-Tickets, das ab 1. Mai in allen öffentlichen Verkehrsmitteln im Nah- und Fernverkehr gilt. Vergünstigungen gibt es – je nach Bundesland – unter anderem für Schüler, Studierende, Auszubildende und Bezieherinnen von Sozialhilfe. So hat Hessen als erstes Bundesland eine günstige Variante angekündigt: für 31 statt 49 Euro für Geringverdiener.

Klimaschutz: Aus für Autos mit Verbrennermotoren ist endgültig beschlossen, Ladesäulen für E-Autos kommen

In der EU dürfen ab 2035 keine Neuwagen mehr verkauft werden, die mit Benzin oder Diesel fahren. Das haben die EU-Staaten nun beschlossen, nachdem Deutschland wochenlang blockiert hatte. Dazu passt auch die Meldung, dass Fahrerinnen und Fahrer von E-Autos diese in Zukunft bequemer laden können: Bis 2026 soll es in der EU auf den zentralen Verkehrsachsen mindestens alle 60 Kilometer eine Ladesäule geben.

Seaquarium von Miami: Orca Lolita wird nach 53 Jahren in Gefangenschaft freigelassen

Eingepfercht in einem Minibecken in Miami, um dort für Besucher Shows abzuliefern: Das war jahrzehntelang das einsame Leben von Schwertwal Lolita. Tierschützer kämpften für ihre Freilassung – und hatten nun Erfolg.

Bildung statt Ideologie: US-Schulklasse wird zum »David« nach Florenz eingeladen

Eine Schulleiterin aus Florida verlor ihren Job, weil sie ihren Schülern im Kunstunterricht die weltbekannte »David«-Statue zeigte. Der Vorwurf: Pornografie! Cool reagierte darauf die italienische Galleria dell’Accademia – das Museum in Florenz lud die Schulklasse ein, die Statue persönlich zu besichtigen.