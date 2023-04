Das Unternehmen hat sich mit Behörden in Großbritannien, darunter der britische Gesundheitsdienst NHS, zusammengetan: Dort sollen in den kommenden Jahren bis zu 10.000 Patientinnen und Patienten mit Krebsmittel-Kandidaten aus der Biontech-Forschung behandelt werden. Noch in diesem Jahr soll es losgehen. »Das ist ein richtig neuer Ansatz«, sagt Kollege Jörg aus dem Wissenschaftsressort des SPIEGEL. Neu seien das Werkzeug, also der mRNA-Impfstoff, das Geld für große Studien und der Spirit der Forscher. »Ob es am Ende die erhoffte Wirkung zeigt, werden wir sehen«, so Jörg, »aber auf jeden Fall werden wir in ein paar Jahren ein Ergebnis haben.«

Was diese Woche noch gut war – für die Welt:

Land ist Macht in Afrika – und Frauen bekommen nun endlich mehr Rechte

Es ist eine der größten Ungerechtigkeiten in Afrika: Land gehört fast immer Männern, sie kontrollieren damit das wichtigste Machtmittel. Sierra Leone ändert das nun – per Gesetz. Ein weiterer positiver Effekt: Frauen wirtschaften besser. Lesen Sie hier die Reportage unseres Afrikakorrespondenten Heiner Hoffmann aus Sierra Leone.