Und Zahlen belegen den Erfolg der humanen Gefängnisse, berichtet Nicola: »Wer in Brasilien aus einem normalen Gefängnis entlassen wird, hat ein 85-prozentiges Risiko binnen fünf Jahren wieder straffällig zu werden. Hier liegt die Rückfallquote nur bei knapp 15 Prozent.« Auch die Kosten pro Häftling betragen nur etwa ein Drittel im Vergleich zum normalen Strafvollzug. Lesen Sie hier Nicolas Reportage aus Belo Horizonte.

Was diese Woche noch gut war – für die Welt:

Erdbeben-Katastrophe: Mutter und Baby nach 54 Tagen wieder vereint – dank DNA-Test

Dass sie lebt, grenzt an ein Wunder: Mehr als fünf Tage nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien war Anfang Februar die kleine Vetin, damals dreieinhalb Monate alt, unverletzt aus den Trümmern geborgen worden. Zunächst war angenommen worden, dass die Mutter nicht überlebt hätte – so wie der Vater und zwei Brüder. Nun stellte sich heraus: Yasemin B. lebt, und nach knapp zwei Monaten konnten Mutter und Tochter wieder vereint werden.

Konjunktur in Deutschland: Wachstum besser als erwartet, Entspannung bei der Inflation

Experten sind von der Stärke des Aufschwungs überrascht: Die deutsche Industrie hat einen unerwartet starken Anstieg beim Auftragseingang verzeichnet. Auch in einem anderen Bericht aus der Woche haben Experten führender Forschungsinstitute ihre Prognose für die deutsche Wirtschaft angehoben.

Geringster Wert seit Messungen: Menschen in Deutschland essen deutlich weniger Fleisch

52 Kilogramm pro Kopf: Seit Beginn der Berechnungen im Jahr 1989 haben Menschen in Deutschland zu keinem Zeitpunkt weniger Fleisch gegessen als im vergangenen Jahr. Gründe könnten der Trend zu einer pflanzenbasierten Ernährung sein sowie die zuletzt stark gestiegenen Preise für viele tierische Lebensmittel. Lesen Sie hier die ganze Meldung. Kleiner Sidekick: Der Verzehr von Schokolade hingegen ist gestiegen, auf 9,56 Kilogramm pro Jahr.

38 Prozent weniger: Inlandsflüge in Deutschland besonders stark rückläufig

Zurückhaltender – und klimabewusst – zeigen sich die Deutschen auch beim Fliegen. Im deutschen Luftraum ist die Zahl der Inlandsflüge 2022 so stark zurückgegangen wie sonst kaum irgendwo in der EU. In Deutschland wichen viele Kunden demnach vor allem auf Bahnverbindungen aus. Lesen Sie hier mehr. Und der Flughafen Shiphol in Amsterdam, einer der größten Europas, hat angekündigt, Privatjets und Nachtflüge zu stoppen – für eine »stillere, sauberere und bessere Luftfahrt«.