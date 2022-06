Altenpflege in Indien Der Generationenvertrag ist tot

Sanathan, ein kleiner, drahtiger Mann mit grauem Schnauzbart und lachsfarbenem T-Shirt, kam mithilfe der Essensangebote der Regierung durch die Tage, die Nächte aber, sie waren hart. Die wenigen sogenannten Shelter Homes – Übernachtungsplätze der Regierung für Mittellose – liefen über.

Eines Tages, bei einer Essenausgabe der NGO White Doves, bemerkte ein Mitarbeiter Sanathans schwierige Situation und bot ihm einen Platz in einem Heim der Organisation an. Das White Doves Psychiatric and Destitute Home – eine Einrichtung für mehr als 130 mittellose, alte oder psychisch kranke Menschen in der südindischen Küstenstadt Mangalore – wurde Anfang der 1990er-Jahre von der Inderin Corrine Antoinette Rasquinha mithilfe von Spenden aufgebaut.