Mit dem seit 1980 verliehenen Right Livelihood Award werden alljährlich kurz vor den eigentlichen Nobelpreis-Bekanntgaben Persönlichkeiten und Organisationen geehrt, die sich den größten Problemen der Welt entgegenstellen.

Die Preise sind mit jeweils einer Million schwedischen Kronen (rund 100.000 Euro) dotiert. Das Geld ist für die Unterstützung der Arbeit der Preisträger gedacht und nicht zur persönlichen Verwendung. Zu den bisherigen Preisträgern zählen der US-Whistleblower Edward Snowden und die Umweltaktivistin Greta Thunberg.

Dazu zählt die Right-Livelihood-Stiftung vor allem den Kampf für Menschenrechte und Frieden sowie gegen die Klimakrise und Umweltprobleme. Die Auszeichnung wird am 30. November in Stockholm überreicht wird. Sie steht in kritischer Distanz zu den Nobelpreisen, deren diesjährige Preisträger ab Montag in Stockholm und Oslo verkündet werden.