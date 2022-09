DER SPIEGEL erreicht die 32-jährige Elman in New York, kurz vor dem Rückflug in ihre Wahlheimat Mogadischu. Die Menschenrechtsaktivistin pendelt zwischen den Welten: Aufgewachsen in Kanada, ist sie vor zwölf Jahren nach Somalia zurückgekehrt, um dort ihre Mutter im Kampf für Frauenrechte und Frieden zu unterstützen.