Alvin Bragg, Staatsanwaltschaft Manhattan:

»So wie wir es immer wieder getan haben, stehen wir heute für unsere Verantwortung ein, sicherzustellen, dass vor dem Gesetz jeder gleich ist. Kein Geld und keine Macht dieser Welt ändert dieses dauerhafte amerikanische Prinzip.«

Das ist die Kernbotschaft von Alvin Bragg, dem Staatsanwalt, der Donald Trump anklagt: Nicht einmal Ex-Präsidenten stehen über dem Gesetz.

Am Dienstag wurde die Anklage gegen Trump verlesen, es geht um Schweigegeldzahlungen und gefälschte Dokumente. Bragg erklärte ausführlich, welche Straftaten er dem Ex-Präsidenten vorwirft.

Alvin Bragg, Staatsanwaltschaft Manhattan:

»Donald Trump und andere haben drei Zahlungen getätigt an Menschen, die behauptet haben, negative Informationen über Herrn Trump zu haben. Um die Zahlungen durchzuführen, haben sie Briefkastenfirmen gegründet und weitere Falschangaben gemacht. Einer der drei Menschen, die sie für ihr Schweigen bezahlt haben, war eine Frau namens Stormy Daniels, weniger als zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl. Michael Cohen [früherer Trump-Anwalt] hat Stormy Daniels Anwalt 130.000 US-Dollar überwiesen. Diese Zahlung war dafür gedacht, schädliche Informationen aus der wählenden Öffentlichkeit zu halten. Das dazugehörige Komplott war illegal. Das Komplott hat gegen das New Yorker Wahlgesetz verstoßen. Demnach ist es ein Verbrechen, sich zu verschwören, um eine Kandidatur durch unlautere Mittel zu fördern. Die Überweisung in Höhe von 130.000 Dollar hat die Obergrenze für Spenden, die das Bundeswahlgesetz vorsieht, überschritten – und die Fälschungen in den Büchern haben gegen das New Yorker Gesetz verstoßen.«

Heißt laut Staatsanwaltschaft: Trump wollte verschleiern, gegen Wahlgesetze verstoßen zu haben, hat deshalb gelogen, was die Zahlungen angeht – und wird wegen dieses mutmaßlichen Komplotts nun angeklagt.

Alvin Bragg, Staatsanwaltschaft New York:

»34 Fälschungen, die gemacht wurden, um andere Verbrechen zu vertuschen. Das sind Straftaten im Staat New York, ganz egal, wer man ist.«

US-Rechtsexperten fanden interessant, was in der Anklageschrift nicht vorkommt: Der konkrete Tatvorwurf der Verschwörung.

Cheryl Bader, Fordham University:

»Strafverfolger lieben Anklagen wegen Verschwörung, weil es ihnen die Beweisführung erweitert. Sie können Statements von Mitverschwörern einholen, sich auf Taten von Mitverschwörern beziehen, selbst wenn diese nicht beschuldigt sind. Das Statement in diesem Fall liest sich sehr wie eine Anklage wegen Verschwörung, weil es von einem Komplott spricht. Aber eine tatsächliche Anklage wegen Verschwörung kommt nicht vor. Das lässt mich glauben, dass sie das Gefühl hatten, genug Beweise für eine Strafverfolgung ohne Anklage wegen Verschwörung zu haben.«

Diese Vermutung stütze auch ihr persönlicher Eindruck von Bragg.

Cheryl Bader, Fordham University:

»Alvin Bragg ist ein methodischer, sorgfältiger, erfahrener Strafverfolger.«

Deshalb geht sie davon aus, dass Bragg mehr hat als nur die Aussage von Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen. Der nämlich wurde überführt, gelogen und seine Version der Geschichte geändert zu haben – und ist ein verurteilter Straftäter. So gilt er als sehr unsicherer Zeuge.

Cheryl Bader, Fordham University:

»Ich denke also, wir werden sehen, dass Bragg sichergestellt hat, Textnachrichten, Gesprächsmitschnitte und viele Dokumente zu bekommen, die seine Vorwürfe unterlegen und bestätigen.«

Und was sagt Trump? Der hat Bragg schon vor der ersten Anhörung scharf attackiert. Nach dem Termin sprach auch der Ex-Präsident selbst von einer Art Komplott, allerdings gegen sich, und angeführt durch den Staatsanwalt.

Donald Trump, Ex-US-Präsident:

»Unsere Wahlen waren wie die eines Dritte-Welt-Landes – und jetzt noch diese massive Wahlbeeinflussung in einem Ausmaß, das wir in unserem Land noch nie gesehen haben, das mit dem radikalen Linken und von George Soros unterstützten Staatsanwalt von New York, Alvin Bragg beginnt. Der ist von Anfang an mit der Tatsache angetreten, dass er Präsident Trump kriegen würde. Ich werde ihn kriegen, ich werde ihn kriegen. So macht der Kerl Wahlkampf. Er möchte Präsident Trump um jeden Preis kriegen – und das, bevor er irgendetwas über mich wusste. Er wusste nichts über mich, er hat Wahlkampf gemacht.«

Scheint, als hätten sich zwei neue Gegenspieler gefunden, im ständigen Kampf zwischen Donald Trump und der amerikanischen Justiz. Allerdings ist es diesmal für Trump nicht nur ein politisches Spiel. Diesmal könnte es ernste juristische Folgen geben – für ihn selbst.