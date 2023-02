Der israelischen Armee zufolge hatte ein Angreifer nahe einer Kreuzung südlich der Stadt Nablus das Feuer auf die Insassen eines israelischen Fahrzeugs eröffnet. Soldaten suchten demnach nach dem oder den Tätern.

Die militante Palästinensergruppe Islamischer Dschihad erklärte nach den tödlichen Schüssen, der »heldenhafte« Angriff sende die »starke Botschaft« an das Treffen in Akaba, dass der palästinensische Widerstand aktiv sei. Der Islamische Dschihad, die im Gazastreifen herrschende Hamas und andere militante Gruppen hatten die Gespräche in Jordanien abgelehnt.