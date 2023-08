Zur Person

Ana Carolina Alfinito, geboren 1995, ist Rechtsberaterin für die gemeinnützige Organisation Amazon Watch in Brasilien und forscht in der juristischen Abteilung der Getúlio Vargas Stiftung. Ihre Schwerpunkte liegen auf Umweltrecht und den Rechten indigener Völker. Sie hat an der Hertie School of Governance in Berlin studiert und am Max-Planck-Institut in Köln in politischer Soziologie promoviert.