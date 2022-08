Amnesty hatte mit dem am Donnerstag vorgelegten Bericht Empörung in Kiew ausgelöst. Präsident Wolodymyr Selenskyj warf der Organisation vor, sie habe damit »Opfer und Angreifer gewissermaßen auf eine Stufe gestellt«. In dem Bericht hatte Amnesty der ukrainischen Armee vorgeworfen, Zivilisten zu gefährden, indem sie etwa Stützpunkte in Wohngebieten, Schulen und Krankenhäusern errichtet habe.