Bericht von Amnesty International Zahl der Hinrichtungen so hoch wie seit fünf Jahren nicht

Sechs Länder schafften den Angaben zufolge im vergangenen Jahr die Todesstrafe vollständig oder zum Teil ab: In Kasachstan, Papua-Neuguinea, Sierra Leone sowie in der Zentralafrikanischen Republik sei die Todesstrafe für alle Straftaten aufgegeben worden; in Äquatorialguinea und Sambia nur für gewöhnliche Verbrechen, heißt es in dem Bericht.