Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft Iran vor, den inhaftierten schwedisch-iranischen Staatsbürger Ahmadreza Djalali als »Geisel« zu halten. Die iranischen Behörden nutzten den 2017 wegen Spionagevorwürfen zum Tode verurteilten Djalali als »Figur« in einem »grausamen politischen Spiel«, teilte Amnesty mit. Iranischen Medien zufolge könnte Djalali bis Samstag durch Erhängen getötet werden. Behördenvertreter im Land hatten mehrfach angekündigt, das Urteil werde vollstreckt.

Laut Amnesty International gibt es »immer mehr Beweise dafür«, dass die iranischen Behörden Djalali »als Geisel halten und mit seiner Exekution drohen, um Dritte dazu zu zwingen, ihn gegen Vertreter des iranischen Staats auszutauschen, die im Ausland verurteilt wurden oder vor Gericht stehen«.

Teheran wolle zudem den Druck erhöhen, um vor künftiger Strafverfolgung iranischer Vertreter abzuschrecken, hieß es von Amnesty. Diana Eltahawy, stellvertretende Amnesty-Direktorin für den Nahen Osten und Nordafrika, warf Iran den Versuch vor, »den Gang der Justiz zu pervertieren«. Gegen Irans Behörden solle »wegen Geiselnahme ermittelt werden«. Hintergrund der Vorwürfe von Amnesty ist ein Prozess in Schweden gegen den früheren iranischen Gefängnisangestellten Hamid Nuri, dem vorgeworfen wird, im Jahr 1988 an Massakern in iranischen Gefängnissen beteiligt gewesen zu sein. Der Prozess findet auf Grundlage des Weltrechtsprinzips statt, das der Justiz auch Strafverfahren für Vergehen außerhalb des eigenen Staatsgebiets ermöglicht. Das Urteil wird am 14. Juli erwartet.

Todesurteil wird scharf kritisiert In Belgien wurde der frühere iranische Diplomat Assadollah Assadi für seine Beteiligung an einem 2018 vereitelten Anschlag auf iranische Oppositionelle zu 20 Jahren Haft verurteilt. Der iranisch-schwedische Forscher Djalali hatte seinen Arbeitsplatz am Karolinska Medical Institute in Stockholm, bevor er im April 2016 während einer Reise in Iran festgenommen wurde. Im Jahr darauf wurde er zum Tode verurteilt. Die iranische Justiz befand ihn für schuldig, Informationen an den israelischen Geheimdienst Mossad geliefert zu haben, was dann zur Ermordung zweier iranischer Atomwissenschaftler geführt habe.

Schweden gewährte Djalali die Staatsbürgerschaft, während er sich im Februar 2018 bereits in Haft befand. Sein Todesurteil wurde unter anderem von Menschenrechtsorganisationen und Vertretern der Uno scharf kritisiert. Derzeit werden mehr als zwölf westliche Staatsbürger in Iran festgehalten, die meisten von ihnen mit doppelter Staatsbürgerschaft. Auch gegen den deutsch-iranischen Oppositionellen Dschamschid Scharmahd läuft derzeit ein Prozess wegen angeblicher Beteiligung an einem Attentat und Korruption, in dem ihm ein Todesurteil droht.