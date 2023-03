Geplanter Neubau in Amsterdam EU-Arzneimittelbehörde will gegen Erotikzentrum vorgehen

Amsterdam will sein Rotlichtviertel im historischen Stadtkern auslagern – womöglich in einen Neubau in der Nachbarschaft der Europäischen Arzneimittelagentur. Dort befürchtet man »negative Folgen« und droht mit Widerstand.