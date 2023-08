Am Samstagabend waren Straßen in Harare leer, wo sonst bis spät in die Nacht ein reges Treiben herrscht. »Es ist vorbei. Es ändert sich nie«, sagte Gerald Chosawa, ein Sicherheitsbeamter in einem Lebensmittelgeschäft. »Ich hatte etwas Hoffnung.« Jetzt sei es besser, sich auf die Auswanderung vorzubereiten. Das sei die beste Option.