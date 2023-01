Rose Wakefield habe im März 2020 an einer Filiale der Ladenkette Jacksons Food in einem Vorort von Portland angehalten, um ihr Auto volltanken zu lassen. Dafür brauchte sie die Hilfe eines Angestellten, da Selbstbedienung an Oregons Tankstellen nicht üblich ist . Wie Wakefield später aussagte, habe der Mitarbeiter sie jedoch beharrlich ignoriert und andere Kunden vorgezogen. »Ich kümmere mich um Sie, wenn mir danach ist«, habe der Angestellte gesagt, als sie ihn darum bat, sich ihr zuzuwenden.