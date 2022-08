Inzwischen ist Tschubais laut Medienberichten in stabilem Zustand. Wie unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf anonyme Quellen aus Tschubais' Umfeld berichtete, soll der frühere Putin-Berater am Guillain-Barré-Syndrom leiden. Die seltene Krankheit greift Teile des peripheren Nervensystems an, Lähmungserscheinungen können die Folge sein. Tschubais selbst geht den Berichten zufolge von einer Krankheit aus – und nicht von einer Vergiftung.