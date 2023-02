Der Vize-Außenminister der Ukraine ist davon überzeugt, dass das Ende des Krieges in der Ukraine »zum Großteil von den Entscheidungen abhängt, die in Berlin getroffen werden. Oder auch nicht getroffen werden«. Andrij Melnyk spricht im neuen SPIEGEL-Podcast »Moreno+1« über die Bedeutung Deutschlands für sein Land. Deutschland war, sei und bliebe der wichtigste Partner der Ukraine in Europa.

Melnyk war bis Oktober 2022 der ukrainische Botschafter in Deutschland. Einer breiten Öffentlichkeit wurde der 47-Jährige erst nach Beginn des Krieges bekannt. Melnyk trat als harscher Kritiker der anfangs zögerlichen Bundesregierung auf. Bundeskanzler Olaf Scholz schimpfte er, nachdem das Kanzleramt eine Reise nach Kiew abgesagt hatte, eine »beleidigte Leberwurst«.

Im Gespräch mit Juan Moreno nimmt Melnyk auch Stellung zu seinen fortwährenden Twitter-Angriffen auf Kritiker in Deutschland: »Ich kann es einfach nicht lassen. Ich habe meiner Frau versprochen, dass ich damit aufhören werde. Aber ich breche immer wieder mein Versprechen.«

Abarbeiten an Deutschland

Im Oktober wurde Melnyk zurück nach Kiew beordert und zum Vize-Außenminister ernannt. Er gehört zur Führungsspitze seines Landes – doch bis heute arbeitet sich der Diplomat an Deutschland ab. Im Gespräch mit Juan Moreno erklärt Melnyk seine Motivation und Gefühlslage. Dabei wird deutlich, wie die Ukrainer versuchen sich zwischen den Leiden des Krieges auch ein Stück Alltag zu bewahren.

»Moreno+1« ist der neue Interview-Podcast des SPIEGEL. Reporter Juan Moreno trifft dafür Menschen, die den Zuhörerinnen und Zuhörern neue Einblicke und Perspektiven auf ganz unterschiedliche Themen ermöglichen. »Idealerweise sind es Gespräche, die interessant, die sympathisch und die durchaus zweifelnd sind. Und wenn man sich darauf einlässt, hat man im besten aller Fälle wirklich etwas Neues gelernt und seinen Horizont erweitert«, sagt Moreno.