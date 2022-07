Kritik an Ministerpräsident Kretschmer »Ihre ewige Anbiederung an Kriegsverbrecher Putin ist ekelerregend«

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer wird für seinen Vorschlag, Deutschland solle im Ukrainekrieg vermitteln, scharf kritisiert.

»Die Ukrainer treten dafür ein, dass Sie Ihren Kopf in ein Tiefkühlregal stecken, um Ihre heißen Russland-Fantasien einzufrieren«, schrieb Andrij Melnyk bei Twitter. Und mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin erklärte er weiter: »Ihre ewige Anbiederung an Kriegsverbrecher Putin ist ekelerregend.« Melnyk war ukrainischer Botschafter in Deutschland. Vor anderthalb Wochen wurde er von Präsident Wolodymyr Selenskyj entlassen. Auf seinem Twitteraccount nennt Melnyk sich noch immer »Botschafter der Ukraine in Deutschland«.