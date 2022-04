»Wir hoffen, dass das, was man jetzt gesehen hat, auch in Deutschland endlich begriffen wird«: Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, hat sein Unverständnis über die Gräueltaten im Kiewer Vorort Butscha zum Ausdruck gebracht. »Putin führt einen Vernichtungskrieg. Nicht nur gegen den ukrainischen Staat, sondern auch gegen die Ukrainer, gegen die Zivilisten«, sagte der Spitzendiplomat in einem Interview mit der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung «.