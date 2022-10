Der 47-jährige Melnyk war im Januar 2015 Botschafter in Deutschland geworden und hat sich hier mit einer für einen Diplomaten ungewöhnlich harten Gangart gegen die deutsche Staatsführung einen Namen gemacht. In den ersten Kriegsmonaten wurde Melnyk zu einem der häufigsten Gäste in deutschen Talkshows. Es verging kaum ein Tag, an dem er nicht Kampfpanzer und Luftabwehrgeschütze forderte und der Regierung Zögern und Zaudern vorwarf. In seiner vorletzten Woche als ukrainischer Botschafter hatten Melnyk und seine Frau im SPIEGEL erzählt, was sie antreibt. Mehr dazu lesen Sie hier .