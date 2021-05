In Minsk festgenommener Blogger Angela Merkel fordert sofortige Freilassung von Roman Protasewitsch

Die erzwungene Landung eines Ryanair-Flugzeugs in Belarus wird am Montagabend Thema beim EU-Gipfel in Brüssel. Kanzlerin Merkel sprach vorab von einem »beispiellosen Vorgehen« und positionierte sich klar.