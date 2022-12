Eine Anwohnerin berichtet am Telefon über das, was in ihrem Dorf seit den angedrohten Vertreibungen vor sich geht, ihr Profilbild in der Messenger-App Signal zeigt eine junge Frau mit langem Haar. Sie will namentlich nicht genannt werden, fürchtet Konsequenzen durch die Parkaufsicht oder dass sie im schlimmsten Fall ihren Arbeitsplatz verliert. Sie sei die einzige in der Familie, sagt sie, die einen Job bei einem Unternehmen in der Umgebung gefunden hat. Die anderen in ihrer Familie – alle wohnen weiter in dem Dorf auf dem Angkor-Gelände – lebten von Essensverkäufen an Touristen. Hier erzählt sie, was sie erlebt hat: