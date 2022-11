»Die Unesco oder das Welterbekomitee haben nie zur Vertreibung der Bevölkerung in Angkor aufgerufen«, sagt ein Sprecher der Uno-Agentur dem »Guardian« und fügte hinzu, dass Kambodscha dem Büro versichert habe, dass Lebensgrundlagen, nachhaltige Entwicklung und Menschenrechte »geachtet« würden.

Anwohner berichten jedoch, dass sie erheblich unter Druck gesetzt werden. Neue Grundstücke seien ihnen teilweise bereits zugeteilt worden. Diese befinden sich dem »Guardian« zufolge in einem dünn besiedelten Gebiet, in dem es weder Schulen noch Krankenhäuser gebe. Zudem scheint die Zwangsumsiedlung einen Dominoeffekt ausgelöst zu haben. Laut »Guardian« berichten Anwohner in der Ausweichregion bereits, dass sie vertrieben wurden, um Platz zu machen für die Zwangsumgesiedelten aus Angkor Wat.