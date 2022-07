Eine Diktatorenfamilie, viele Korruptionsvorwürfe

Dos Santos wurde vorgeworfen, im Laufe seiner fast vier Jahrzehnte währenden Herrschaft in Angola Gelder in großem Umfang veruntreut zu haben, um seine Familie und enge Vertraute zu begünstigen. Während seiner Präsidentschaft setzte er Familienmitglieder in Schlüsselpositionen in der Wirtschaft ein, darunter im Bankwesen, in der Telekommunikation, in den Medien sowie in der Ölindustrie.

Seine Tochter Isabel dos Santos, die reichste Frau des Landes, wird von der angolanischen Justiz beschuldigt, während ihrer Zeit an der Spitze des staatlichen Ölkonzerns Sonangol Gelder unterschlagen und einen Großteil davon in Portugal investiert haben. Isabel dos Santos weist die Vorwürfe zurück.