Die FACT-Rebellen griffen den Tschad im April 2021 vom nördlichen Nachbarstaat Libyen aus an. Tschads Langzeitherrscher Idriss Déby Itno, seit März 1991 im Amt, wurde bei den Kämpfen tödlich verletzt. Im Rahmen eines Truppenbesuchs war er an die Grenze zu Libyen gereist. Dort hatten sich Rebellen verschanzt. Déby sei in Folge der Verletzungen gestorben, die er sich »bei der Verteidigung der territorialen Integrität auf dem Schlachtfeld« zugezogen habe, hieß es damals von einem Armeesprecher.