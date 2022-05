Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt Zur Datenschutzerklärung

Ein 18 Jahre alter Angreifer hatte nach Angaben der Polizei am Dienstagmittag in der Robb Elementary School in der 135 Kilometer westlich von San Antonio gelegenen Kleinstadt Uvalde das Feuer eröffnet. 18 Kinder wurden getötet – und nach bisherigem Stand bis zu drei Erwachsene.

Auch der Angreifer sei tot, sagte der texanische Gouverneur Greg Abbott bei einer Pressekonferenz. Er hatte die Waffen laut Ermittlern kurz nach seinem 18. Geburtstag legal erworben.

In den vergangenen zehn Jahren habe es mehr als 900 Vorfälle gegeben, bei denen Schüsse auf Schulgeländen gemeldet worden seien, sagte Biden. Man könne nicht jede Tragödie mit schärferen Waffengesetzen verhindern – aber diese Gesetze hätten positive Auswirkungen. Waffenlobby und Republikaner stellen sich quer Nach Schusswaffenvorfällen wie aktuell in Texas flammt in den USA üblicherweise die Debatte über eine Verschärfung des Waffenrechts kurz neu auf. Ernsthafte Veränderungen werden dann aber von der mächtigen Waffenlobby und Teilen der republikanischen Partei verhindert. Für eine Verschärfung der Waffengesetze ist der Kongress zuständig, das US-Parlament. Viele Republikaner lehnen einen solchen Schritt ab. »Ich bin angewidert und müde«, fügte Biden an. »Sagen Sie mir nicht, dass wir keinen Einfluss auf dieses Gemetzel haben können«, sagte er an die Adresse der Republikaner.

Biden erinnerte in seiner Rede auch an seinen Sohn Beau, der 2015 an Krebs gestorben war, und seine 1972 bei einem Autounfall getötete Tochter. »Ein Kind zu verlieren, ist, als würde einem ein Stück seiner Seele herausgerissen«, sagte er. Mit Blick auf Texas sagte er sichtlich bewegt, unschuldige Zweit-, Dritt- und Viertklässler hätten in »einem weiteren Massaker« ihr Leben gelassen. Ihre Eltern »werden ihr Kind nie wiedersehen, sie nie wieder ins Bett bringen und mit ihnen kuscheln können«, so der Demokrat. Zunächst waren die Behörden von 14 toten Kindern ausgegangen, die Zahl musste dann später nach oben korrigiert werden. Statt – wie erst angenommen – einem toten Erwachsenen, wird nun von drei erwachsenen Todesopfern ausgegangen. Allerdings sind die Angaben von vor Ort noch teilweise unpräzise. So ist bisher unklar, ob der getötete Täter bei den erwachsenen Opfern mitgezählt wurde. Zudem gibt es Meldungen, wonach der Angreifer vor der Attacke in der Schule auch seine eigene Großmutter erschossen haben soll.

Forderung von Vizepräsidentin Harris US-Senator Chris Murphy hatte entsetzt auf das Massaker reagiert und bewegende Worte an seine Senatskollegen gerichtet. »Was machen wir?«, fragte der Demokrat am Dienstagnachmittag (Ortszeit) im US-Kongress. »Warum verbringen Sie so viel Zeit damit, für den Senat der Vereinigten Staaten zu kandidieren? Warum machen Sie sich die Mühe, diesen Job zu bekommen (...), wenn Ihre Antwort lautet, dass wir nichts tun, während diese Metzelei zunimmt und unsere Kinder um ihr Leben rennen«, fragte er sichtlich um Fassung ringend. »Warum sind wir hier?« US-Vizepräsidentin Kamala Harris forderte nach dem Massaker ebenfalls neue politische Maßnahmen. »Genug ist genug«, sagte sie am Dienstagabend (Ortszeit) in Washington. »Als Nation müssen wir den Mut haben, zu handeln.« Es müssten Maßnahmen ergriffen werden, die sicherstellen, dass derartige Verbrechen nicht mehr geschehen, sagte Harris – ohne konkret zu werden: »Unsere Herzen werden immer wieder gebrochen.«

Uvalde ist nur der jüngste Fall in einer ganzen Reihe von Angriffen auf Schulen in den USA. Im Februar 2018 etwa hatte ein 19-jähriger Ex-Schüler in der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland im Bundesstaat Florida das Feuer eröffnet. Er tötete 17 Menschen und verletzte 17 weitere. Ein weiteres Bespiel: Ein 20-Jähriger erschoss am 14. Dezember 2012 in der Sandy-Hook-Grundschule in Newtown im Bundesstaat Connecticut 20 Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren sowie sechs Erwachsene. Zuvor hatte er bereits seine Mutter getötet. Nach den Bluttaten nahm er sich das Leben. Der damalige US-Präsident Barack Obama hatte sich nach der Tat für schärfere Waffenvorgaben starkgemacht – schon damals und bis heute ohne Erfolg.