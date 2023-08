Der ukrainische Geheimdienstchef Wassyl Maljuk verteidigte die jüngsten Drohnenattacken gegen russische Schiffe und die Brücke zu der von Moskau annektierten Halbinsel Krim. Es handele sich um einen »absolut logischen und effektiven Schritt« gegen den Feind, teilte Maljuk am Samstag im Telegram-Kanal des Geheimdienstes SBU in Kiew mit. »Solche Spezialoperationen werden in den territorialen Gewässern der Ukraine ausgeführt und sind vollkommen rechtmäßig«, sagte der SBU-Chef.