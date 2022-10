Angriff auf ukrainische Energienetze »Dieser Winter wird extrem schwierig«

Russland greift systematisch die Energie-Infrastruktur der Ukraine an. Die Stromversorgung ist in Gefahr. Energieminister Herman Haluschtschenko spricht über die Schäden – und sagt, was dagegen zu tun ist.

, Kiew Ein Interview von Christian Esch